Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini sono stati confermati come giudici della nuova edizione di X Factor. Con loro ci sarà anche Morgan.

Una nuova edizione di X Factor è ormai alle porte e, oltre a 3 giudici della precedente edizione, si aggiungerà anche Morgan (giudice di 7 passate edizioni dello show, che sostituirà Rkomi). Il programma sarà condotto per la seconda volta dalla cantante Francesca Michielin.

Morgan Castoldi

X Factor 2023: chi sono i giudici

I preparativi per la nuova edizione di X Factor sono già in moto e, nelle ultime ore, è stata confermata ufficialmente la squadra di giudici presenti nel programma e di cui tornerà a far parte in gran spolvero Morgan (che negli ultimi anni ha progressivamente diradato la sua presenza in tv a causa degli scandali che hanno travolto la sua vita privata).

In passato lo stesso Morgan aveva fatto discutere per alcune sue critiche infuocate contro il talent musicale e contro alcuni dei suoi colleghi. In tanti sono curiosi di sapere come se la caverà una volta tornato nel programma.

“Non voglio più fare X Factor perché non mi diverto più. Il programma ha un format che non mi permette di avere il controllo su cose di cui sono competente. Mi girano le palle a non avere l’autorità che dovrei avere“, aveva dichiarato a Rockol.

