Secondo indiscrezioni Morgan tornerà a svolgere il ruolo di giudice a X Factor a 9 anni dalla sua ultima partecipazione allo show.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete (e riportato da Il Messaggero) Morgan tornerà a X Factor, dove prenderà il posto di Rkomi. Insieme a lui saranno i giudici della nuova edizione del programma anche Ambra Angiolini, D’Argen D’Amico e Fedez (che è già stato giudice dello show insieme a lui in passato). Francesca Michielin sarebbe verso la conferma come conduttrice e, benché manchi ancora l’ufficialità delle firme, sembra che le trattative siano già andate in porto.

Morgan Castoldi

Morgan torna a X Factor: l’indiscrezione

A 9 anni dalla sua ultima partecipazione a X Factor Morgan sarebbe stato scelto di nuovo come giudice dello show e in tanti si chiedono se la notizia verrà presto confermata dallo stesso cantante. In passato Morgan non ha mancato di riservare aspre critiche contro il programma e a Rolling Stone aveva persino dichiarato:

“Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Måneskin. E infatti, non a caso, appartengono all’unico giudice che dopo di me ha svolto un discreto lavoro. Sto parlando di Manuel Agnelli che, a parte i capelli, mi ha un po’ sostituito”. In tanti non vedono l’ora di sapere se davvero il cantante tornerà al programma tv e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

