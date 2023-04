Come di consueto al Concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma si esibiranno tantissimi artisti: ecco tutti i cantanti.

Quello con il Concerto del primo maggio da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma è un appuntamento tradizionale a cui non si può rinunciare. Sono tanti gli artisti che si esibiranno anche quest’anno per la Festa dei Lavoratori in un mega-evento che inizierà il pomeriggio alle 14.00 e durerà fino alla sera. Vediamo allora chi sono i cantanti del Concerto del primo maggio 2023 che vedremo alternarsi sul palco durante tutta la giornata.

Concerto 1 maggio 2023: i cantanti

Chi sono quindi i cantanti che si esibiranno al Concerto del primo maggio 2023 a Roma? Sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano vedremo: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo (l’attore di Mare Fuori e autore della sigla che ha avuto un successo enorme), Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante e Aiello.

Concerto Primo Maggio

E poi ancora Rocco Hunt, BNKR44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù, Hermes, Etta, Maninni e Still Charle.

Prima dell’inizio del Concertone vero e proprio si esibiranno anche Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro. Non manca poi l’ospite internazionale che quest’anno la cantautrice norvegese Aurora, molto amata in tutto il mondo e autrici di brani che in poco tempo hanno scalato tutte le classifiche internazionali.

Concerto primo maggio 2023: i conduttori

Ancora una volta, per il sesto anno di fila, a condurre il Concerto del primo maggio 2023 è Ambra Angiolini. Questa volta l’attrice e presentatrice è affiancata da Fabrizio Biggio (lo scorso anno ha invece condotto il Concerto da sola).

