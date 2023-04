Durante la puntata del 29 aprile ad Amici si svolgerà il ballottaggio di Cricca contro Aaron. Solo uno dei due dovrà lasciare la scuola.

Sabato 29 aprile andrà in onda l’appuntamento serale di Amici e ferve sempre di più l’attesa per scoprire chi tra i concorrenti dovrà lasciare la scuola del programma tv. Stando alle anticipazioni, il ballottaggio finale vedrà sfidarsi Cricca contro Aaron mentre Isobel, infortunata durante una prova, dovrà lasciare lo studio. Gli attesi ospiti della puntata saranno Emma Marrone e l’attore Enrico Brignano.

Maria De Filippi

Amici: le anticipazioni del 29 aprile

Stando alle prime anticipazioni circolate in rete a lasciare Amici dopo la puntata del 29 aprile sarà un cantante e, dopo una serata ricca di sfide e di prove, saranno Cricca e Aaron ad arrivare al ballottaggio finale. Stando a quanto trapelato sul profilo di Amici News, durante la prima manche Isobel avrebbe vinto la sfida di interpretazione contro Maddalena, Angelina avrebbe vinto contro Isobel e Aaron ha vinto contro Cricca. Il primo eliminato provvisorio della puntata sarà dunque Cricca.

Sempre stando alle prime anticipazioni circolate in rete, Isobel sarà costretta a lasciare lo studio a causa di un infortunio. Al momento non è dato sapere esattamente chi, tra i concorrenti, sarà costretto a lasciare definitivamente il programma e ai fan di Amici non resta che attendere la messa in onda dell’appuntamento serale per saperne di più.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG