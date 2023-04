Ecco dove vedere il Concerto del primo maggio 2023 in streaming e in TV per non perdersi neanche un’esibizione dei vari cantanti.

Il giorno della Festa dei Lavoratori non può mancare il tradizionale appuntamento con il Concerto del 1° maggio direttamente da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Come sempre, anche quest’anno sono tantissimi gli artisti che si esibiranno alternandosi sul palco per un mega-concerto che inizierà al pomeriggio e si concluderà la sera. Per chi non potrà essere a Roma e vederlo di persona, c’è ovviamente la possibilità di vedere il Concerto del primo maggio 2023 in TV e in streaming: vediamo dove.

Dove vedere il Concerto del primo maggio 2023 in streaming e in TV

Come di consueto il Concerto del 1° maggio 2023 di Roma in diretta TV è trasmesso da Rai 3. La diretta televisiva inizia alle ore 15.15 e proseguirà per tutto il pomeriggio e anche alla sera. A condurre l’evento dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano sono Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio.

Ovviamente si può anche vedere il Concerto del primo maggio 2023 in diretta streaming. Dove? Su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo connesso a internet: smart TV, smartphone, computer o tablet (e sarà poi possibile vedere o rivedere anche in differita nei giorni successivi tutto il Concertone).

Non manca poi la diretta radio del Concerto del primo maggio 2023, che si potrà ascoltare sulle frequenze di Rai Radio 2.

Concerto 1 maggio 2023: i cantanti

I cantanti che si esibiscono al Concerto del 1° maggio 2023 sono: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, BNKR44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù, Hermes, Etta, Maninni e Still Charle

