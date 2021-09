Il film Rai Sorelle per sempre è ispirata ad uno scambio di culle avvenuto in Sicilia, a Mazara del Vallo: trama e cast.

Si chiama Sorelle per sempre il film girato in Sicilia, tra Marsala e Mazara del Vallo, che si ispira ad una storia realmente accaduta, quella di uno scambio in culla di due bambine, Melissa Alagna e Caterina Foderà. Ma vediamo meglio di cosa si tratta, la trama, il cast del prodotto di casa Rai.

Sorelle per sempre: la storia vera

Come detto ad ispirare la mini serie è una storia – che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, non senza un’iniziale sofferenza – vera, accaduta in Sicilia, a Mazara del Vallo. La storia è quella di due bambine, oggi giovani donne, Melissa Alagna e Caterina Foderà, che alla nascita per un errore sono finite l’una tra le braccia della mamma dell’altra. Uno scambio in culla di cui nei primi anni di vita si era resa conto una di queste due mamme per la grande somiglianza con la figlia, che però non viveva con lei.

Donatella Finocchiaro

L’intervento delle autorità e l’amore di queste due famiglie ha impedito a Melissa e Caterina un trauma: al contrario le due, unitissime, come fossero sorelle, hanno vissuto in una sorta di famiglia allargata.

Sorelle per sempre: la trama

La trama si incentrerà dunque sullo scambio, sulla vita delle due bambine e delle rispettive famiglie prima della scoperta di quanto accaduto in ospedale, l’Abele Ajello. E di tutto quello che la scoperta ha portato alla luce, della forza delle due famiglie che hanno messo in primo piano l’amore per le bambine, senza farle mai soffrire. E ovviamente anche delle vicende legali, che hanno poi portato l’ospedale ad un risarcimento.

Sorelle per sempre: il cast

A far parte del cast del film Rai Anita Caprioli, Donatella Finocchiaro, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti.