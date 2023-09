Loris Karius ha svelato perché continuerà a difendere la porta del New Castle nonostante la nascita della sua prima figlia, Aria.

Lo scorso 16 agosto Loris Karius e Diletta Leotta sono diventati genitori per la prima volta e, dopo alcune settimane trascorse insieme, i due hanno dovuto separarsi per via dei rispettivi impegni di lavoro. La coppia, nonostante la figlia avuta insieme, si trova a dover vivere una relazione a distanza e lo stesso Karius ha confessato al Corriere della Sera che, al momento, non rinuncerà all’impegno preso con il New Castle e, quindi, non si trasferirà in Italia.

“La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”, ha confessato, e ancora: “Mi piace pensare che c’è questo scricciolo che ha bisogno di me. Se ho una giornata stressante e lei è a casa, mi basta prenderla in braccio e tutto diventa bello. È un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose che prima mi sembravano importanti.”

Loris Karius e Diletta Leotta: la relazione a distanza

Nonostante condividano l’amore per una figlia avuta insieme, Loris Karius e Diletta Leotta sono costretti a vivere una relazione a distanza per via dei loro rispettivi impegni di lavoro e, al momento, i due cercherebbero di trascorrere insieme ogni momento disponibile.

Il portiere ha ammesso di essere più innamorato che mai della figlia, avuta appena un anno dopo l’inizio della sua storia d’amore con la conduttrice. Quello tra i due sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, e Karius ha confessato al Corriere della Sera: “Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque.” I due prima o poi troveranno il modo di conciliare i loro impegni di lavoro e andare a vivere insieme?