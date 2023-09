Per la prima volta Mara Venier ha confessato pubblicamente di essersi alterata con una star di fama internazionale.

Nella conferenza stampa relativa alla nuova edizione di Domenica In (che, stando a quanto da lei affermato, potrebbe essere l’ultima da lei condotta) Mara Venier ha svelato per la prima volta un retroscena inaspettato su un ospite che, a quanto pare, avrebbe finito per infastidirla.

La celebre conduttrice ha confessato che si sarebbe trattato nientemeno che di Arnold Schwarzenegger che, a quanto pare, non sopportando la traduzione simultanea, avrebbe più volte gettato a terra il suo auricolare difronte a lei. “Buona sì, ma cog**ona no“, ha affermato la presentatrice, che ha anche aggiunto di aver chiesto all’assistente del divo di comunicargli che lei lo avrebbe mandato “a fan*ulo se l’avesse rifatto”.

Mara Venier: la confessione su Arnold Schwarzenegger

Mara Venier non è tipa da farsele mandare a dire e per la prima volta, alla conferenza stampa dedicata a Domenica In, ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulle star da lei incontrare. L’attrice ha anche rivelato un aneddoto relativo alla popstar Madonna che, a quanto pare, le avrebbe dato buca all’ultimo minuto.

“Madonna promuoveva Evita. L’abbiamo aspettata 5 ore. Non si poteva uscire in corridoio, non voleva essere vista. Me ne sono andata. Mi ha chiamato alle 22 la segretaria personale chiedendomi se volevo fare l’intervista: ‘So’ già a letto, no grazie’”, ha svelato il celebre volto tv. In tanti tra i fan della Venier si chiedono se quella di quest’anno sarà davvero l’ultima edizione di Domenica In da lei condotta, ma al momento sulla questione non sembrano esservi conferme.