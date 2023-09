A poche ore dall’uscita di The Ferragnez – Speciale Sanremo, Chiara Ferragni ha voluto dedicare un commovente post alla cagnolina Matilda.

Mentre I fan di tutto il mondo continuano a inviarle messaggi per l’uscita della puntata speciale di The Ferragnez dedica a Sanremo, Chiara Ferragni si è lasciata prendere dalla commozione e dalla nostalgia e, attraverso i social, ha condiviso uno scatto in cui si vede il cane Matilda mentre sembrava intenta a guardarla in tv durante lo show.

“Forse la foto più bella di Sanremo: la mia Mati che sembrava guardarmi”, ha scritto l’influencer nella didascalia all’immagine, e ancora: “Manchi”.

Chiara Ferragni: il messaggio dedicato a Matilda

La scomparsa di Matilda è stata un duro colpo per Chiara Ferragni e la sua famiglia e, attraverso i social, l’influencer ha manifestato a più riprese la nostalgia da lei provata per la cagnolina (che lei considerava come una figlia). Di recente la stessa imprenditrice digitale ha svelato che i suoi figli, Leone e Vittoria, proverebbero una forte nostalgia verso la loro amica a quattro zampe.

Nelle scorse ore è uscita l’attesa puntata di The Ferragnez dedicata a Sanremo e sono finalmente emersi alcuni retroscena in merito alla lite avuta da Chiara Ferragni e suo marito Fedez durante la messa in onda dello show. Fedez ha rotto il silenzio via social e ha fatto sapere che starebbe lavorando su se stesso per cercare di migliorare alcuni dei suoi atteggiamenti nei confronti della moglie. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?