La nuova edizione di X Factor ha appena avuto inizio e Morgan e Ambra Angiolini hanno già avuto il loro primo battibecco.

La nuova edizione di X Factor sembra già riservare sorprese e polemiche e ovviamente il ritorno di Morgan all’interno del format tv è quantomai discusso (specie viste le recenti polemiche che lo hanno investito a Selinunte).

Nella prima puntata dello show il giudice ha avuto un battibecco con la collega Ambra Angiolini. Quando si è trattato di dare un giudizio sull’aspirante concorrente Edoardo Brogi infatti, Morgan ha detto: “Ormai siete tutti uguali”. Ambra Angiolini ha quindi replicato: “C’è un po’ di ipocrisia in questo, solo perché è bello”. Morgan ha quindi risposto: “Hai ragione”. E l’attrice: “No, non dire hai ragione, se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Si muove bene? Non ha stile? Cosa gli è mancato”.

Ambra Angiolini

Morgan e Ambra Angiolini: il battibecco a X Factor

Una nuova stagione di X Factor è appena iniziata e già hanno avuto luogo i primi battibecchi: in tanti non hanno potuto fare a meno di notare la tensione esplosa tra Ambra Angiolini e Morgan durante la valutazione di un concorrente e in tanti si chiedono se, nelle prossime puntate, ci saranno altri episodi simili.

Di recente il leader dei Bluvertigo è finito al centro delle polemiche per essersi scagliato contro il pubblico di Selinunte e contro i colleghi Fedez e Marracash. Il marito di Chiara Ferragni, che è giudice insieme a lui a X Factor, ha preferito non replicare alle sue parole.