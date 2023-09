In un’intervista a Red Ronnie Morgan ha svelato la sua verità sui fatti che sarebbero accaduti durante il suo ultimo concerto a Selinunte.

Negli ultimi giorni Morgan è finito nell’occhio del ciclone per essersi adirato contro il pubblico di un evento a Selinunte a suon di parolacce e insulti. Nelle ultime ore il cantante ha rilasciato un’intervista a Red Ronnie in cui ha svelato la sua personale verità in merito alla vicenda e ha affermato che si sarebbe adirato quando, dopo aver eseguito il Concerto in Sol di Ravel e una suite di Luigi Tenco, qualcuno tra gli astanti gli avrebbe chiesto di suonare un brano di Battiato e, dopo l’esecuzione de L’Animale (brano del noto cantautore siciliano), gli avrebbe urlato “Sei fuori tema”.

“Capite che dopo questa magia, dove mi sono messo davvero a disposizione per la musica, il fatto che non sia stato sufficiente per smuovere determinate persone aride e chiuse, mi ha ammazzato veramente. Sono fiero di questo concerto perché Selinunte rimarrà non il concerto dove ho detto quella stronzata, perché non è paragonabile quella cosa all’esperienza musicale che ho fatto e ho fatto ascoltare. Chi ha avuto il cuore di sintonizzarsi con me, è stato portato veramente in alto”, ha affermato Morgan.

Morgan: l’intervista su Selinunte

Morgan si è difeso dalle accuse relative a ciò che è accaduto durante il suo ultimo concerto a Selinunte e che, secondo indiscrezioni, potrebbe costargli l’esclusione da X Factor. Durante il concerto il cantante se l’era presa anche con una persona tra il pubblico a cui aveva urlato “f***o” e contro i colleghi Fedez e Marracash (quest’ultimo, tra l’altro, gli aveva replicato via social).

In seguito alla vicenda in molti hanno anche accusato Morgan di omofobia e dalla questione lui stesso ha cercato di difendersi postando sui social una foto in cui è ritratto mentre è intento a baciare Pete Doherty. “Morgan & Pete Doherty. Io omofobo?”, ha scritto.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan del cantante hanno preso le sue difese e sono impazienti di saperne di più.