In occasione del loro anniversario di nozze Carolyn Smith ha dedicato una commovente dedica a suo marito, Toni Michielotto.

Carolyn Smith in questi giorni è stata costretta a recarsi a Roma per sottoporsi ad un nuovo ciclo di chemioterapia ma, attraverso i social, ha voluto dedicare un romantico messaggio a suo marito Toni Michielotto, con cui ha festeggiato il suo 26esimo anniversario di matrimonio.

“26 anni fa abbiamo detto sì! Anche se lo abbiamo detto molto tempo prima. 34 anni insieme… Ammazza che bravi che siamo. Meritiamo un award. Qual è il segreto? Litigare, riderci sopra (dopo qualche giorno), rispetto reciproco e tanta gratitudine. Io sono fortunata ad avere un marito che è sempre stato al mio fianco, in qualsiasi situazione. Lui è fortunato ad avere una donna come me, che non mi fermo o mi arrendo per nessun motivo, in qualsiasi situazione. La coppia più bella del mondo”, ha scritto la coreografa postando alcune splendide foto del suo giorno più bello.

Carolyn Smith: la dedica al marito

Carolyn Smith sta affrontando di nuovo la sua battaglia contro il tumore e suo marito, Toni Michielotto, non ha mai smesso di starle accanto e di supportarla. In queste ore, attraverso i social, la stessa coreografa ha voluto dedicare uno splendido messaggio al grande amore della sua vita e in tanti tra fan, amici e colleghi, non hanno perso occasione per fare ai due le loro congratulazioni.

Sui social c’è chi segue assiduamente la battaglia di Carolyn Smith contro il tumore che, purtroppo, le si è presentata per la terza volta. La coreografa e giurata di Ballando con le Stelle ha sempre cercato di combattere con coraggio e ottimismo la sua battaglia e in tanti, sui social, continuano a esprimerle il loro incoraggiamento.