Francesca Fialdini ha deciso di dare un taglio alla sua chioma bionda e sui social c’è chi per questo ha fatto delle illazioni sul suo orientamento.

Francesca Fialdini è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e nelle ultime ore, sui social, c’è chi l’ha presa di mira per il suo orientamento e per il suo nuovo taglio di capelli. La conduttrice ha deciso personalmente di replicare ai suoi haters scrivendo:

“Non avevo idea di quanto foste affezionati ai miei boccoli! E non perché non dovreste esprimervi (ci mancherebbe altro), ma ipotizzare il mio orientamento se*suale, usare frasi becere e puntute come zanzare (peraltro inutili) mi convince che siamo veramente dentro uno schema rigido, schiavizzante, dove piacere per piacere è l’unica regola vincente”.

Francesca Fialdini: la chioma e le polemiche sull’orientamento

Francesca Fialdini ha deciso di tagliare la sua folta chioma bionda in vista del nuovo programma da lei condotto e sui social, in tanti, hanno colto l’occasione per fare ipotesi ed illazioni in merito al suo orientamento.

Il famoso volto tv ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e infatti non è dato sapere se vi sia qualcuno di speciale al suo fianco (anche se nel 2021, ospite a Domenica In, aveva confessato di avere un compagno).

Nella sua ultima intervista a DiLei ha precisato: “Sono riservata perché, nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica”. E ancora: “Ho imparato a custodire sentimenti e rapporti. Questo perché tanti anni fa, quando ho cominciato a fare questo mestiere, mi sono ritrovata assediata dai fotografi mentre ero in un momento di svago, al mare con gli amici”.