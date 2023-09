Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro 5° anniversario di nozze e l’influencer ha dedicato uno speciale messaggio al rapper.

In occasione del loro quinto anniversario di nozze, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso via social alcune immagini del loro giorno più importante e si sono scambiati due romantiche dediche. L’influencer nel suo messaggio sembra aver fatto un chiaro riferimento alle presunte crisi tra lei e il rapper di cui si è parlato moltissimo durante gli ultimi mesi.

“5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, anzi spesso è difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono così felice di averti al mio fianco”, ha scritto.

Chiara Ferragni: il quinto anniversario con Fedez

Insieme all’arrivo dei loro due figli, Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente trovato la felicità e, attraverso i social, i due hanno confermato ancora una volta il loro amore nonostante negli ultimi mesi siano stati spesso al centro di ipotesi e illazioni riguardanti una loro presunta crisi.

Nei prossimi giorni su Prime Video uscirà l’attesa puntata di The Ferragnez che svelerà come siano andate veramente le cose tra i due nel dietro le quinte di Sanremo e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e ai fan dei social non resta che attendere l’uscita della puntata (programmata per il 14 settembre).