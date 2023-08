Il 14 settembre uscirà l’episodio di The Ferragnez – La Serie incentrato sul dietro le quinte di Sanremo 2023.

Cos’è successo tra Chiara Ferragni e Fedez nel dietro le quinte di Sanremo 2023? Sui social sono in tanti a chiederselo visto che, in seguito alla kermesse, la coppia non si è mostrata insieme sui social per quasi un mese. Nel trailer dell’episodio speciale dedicato al Festival (e disponibile su Prime Video dal 14 settembre), a Chiara Ferragni si sente dire nei confronti del marito:

“Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”.

Chiara Ferragni e Fedez: il retroscena su Sanremo

Il 14 settembre uscirà finalmente l’attesa puntata di The Ferragnez dedicata a Sanremo e quindi i fan di Chiara Ferragnez e Fedez potranno finalmente scoprire i motivi che hanno portato i due a litigare nel dietro le quinte dello show. Nel trailer dell’episodio speciale si sente dire a Fedez: “Non ero completamente lucido”, e ancora: “L’unico che può fare un disastro in questo Sanremo sono io”.

Per conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda non resta dunque che attendere il 14 settembre.