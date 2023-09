Elisabetta Canalis ha tuonato via social contro coloro che avrebbero commesso un grave episodio di violenza ad Anagni.

Nelle ultime ore ha generato clamore in rete la grave vicenda riguardante un gruppo di giovani che, ad Anagni (nel Lazio) avrebbe colpito una capretta fino a condurla alla morte. A seguire i genitori degli autori del gesto li avrebbero anche difesi affermando che l’animale fosse già in fin di vita. Elisabetta Canalis, da sempre in prima linea quando si tratta di difendere gli animali, ha tuonato nelle sue stories via social:

“A me fanno preoccupare i genitori di questi due diciottenni. Invece che condannare l’atto di crudeltà compiuto dai figli, li giustificano dicendo che la capretta era quasi morta, cercando di far passare quello che hanno fatto per una cosa più accettabile. Non mi stupisco abbiano messo al mondo due mostri del genere. Così come coloro che filmavano e che assistevano senza muovere un dito. Sadici, disgustosi e crudeli. Chiedo al giudice che si occuperà del caso di punire questi personaggi come meritano”, ha scritto nelle sue stories.

Elisabetta Canalis contro la violenza sugli animali: lo sfogo

Elisabetta Canalis si è sfogata via social contro coloro che hanno ucciso una capretta ad Anagni (condividendo il video della violenza in rete). L’ex velina ha più volte espresso pubblicamente il suo amore per gli animali e ha fatto appelli e donazioni in favore di associazioni che se ne occupano. Sui social in tanti hanno lodato la sua generosità e il messaggio da lei condiviso, e sono impazienti di saperne di più.

