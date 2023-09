Attraverso i social l’attrice Eleonora Giorgi ha annunciato con commozione la scomparsa di sua madre, Maria Roma.

Un doloroso lutto ha colpito in queste ore Eleonora Giorgi che, attraverso un messaggio via social, ha annunciato la scomparsa di sua madre Maria Roma.

“Mamma amatissima. Buon viaggio nel tuo luogo preferito. Accanto a lui, spero”, ha scritto la celebre attrice nelle sue stories, mentre suo figlio Paolo Ciavarro ha postato una foto in cui è ritratto insieme alla nonna e ha scritto: “Buon viaggio”.

Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi: è morta la madre

Attraverso i social Eleonora Giorgi ha svelato il terribile lutto da lei subito a causa della scomparsa di sua madre Maria Roma, con cui lei stessa ha svelato di aver avuto in passato un rapporto difficile e al contempo speciale.

Dopo la separazione dal marito, la madre dell’attrice era entrata a far parte della comunità neocatecumenale e ha vissuto gran parte della sua vita come se fosse una suora laica. “Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno la madre di Paolo Ciavarro, e ancora:

“Non so perché abbiano fatto 5 figli, ma noi di colpo ci siamo ritrovati di troppo nelle loro nuove vite”. In tanti via social tra fan e colleghi le stanno esprimendo la loro vicinanza e il loro conforto per la sua tragica perdita e si chiedono se l’attrice tornerà a parlare pubblicamente della madre scomparsa. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.