Decisione importante per Tommaso Zorzi in vista della stagione autunnale e invernale. Il racconto della sua scelta ai fan.

Sempre molto social Tommaso Zorzi che anche nelle ultime ore si è voluto “connettere” ai suoi fan su Instagram raccontando le ultime avventure. Il noto influencer e presentatore ha spiegato di aver preso una decisione importante che riguarda la sua alimentazione ma anche di non vedere l’ora arrivi la stagione autunnale e invernale per stare più sereno a casa.

Tommaso Zorzi, la decisione sulle app di delivery

Tommaso Zorzi

“Buongiorno ragazzi, oggi è una giornata un po’ uggiosa, io non vedo l’ora arrivi l’autunno vero, quello proprio da copertina e film perché mi sono davvero stancato di sudare, di caldi vari e di gente sempre in giro e ancora al parco a prendere il sole… Io voglio le copertine, le zuppe e basta”, ha esordito con fare piuttosto provato Zorzi parlando dell’afa milanese e del desiderio di una temperatura migliore.

Ma non solo. Il noto volto tv e influencer ha aggiornato tutti su un una sua cattiva abitudine e, allo stesso tempo, una sfida personale che ha iniziato allo scopo di mangiare meglio.

“Ho dato il via a una mia sfida personale, all’inizio durerà 30 giorni ma spero possa durare per sempre…”; ha spiegato. “Ho cancellato tutte le app di delivery perché avevo perso il controllo della situazione. Cioè, prendevo solo da lì e comunque mangiavo male perché ti ordini sempre la cosina in più, tipo il dolce, le patatine fritte o sgarri vari e spuntini. Quindi, ho deciso che mangerò solo quello che cucino, farò grandi spese e magari ecco andrò fuori a cena a ristorante che è anche più carino”.

“Poi il cibo che ti arriva non è mai buono come al ristorante, cioè, sembra un pochino freddo, la carne è dura, il formaggio della pizza sembra sempre un po’ raffermo… non lo so”.

Insomma, nuovi progetti per Tommaso. Vedremo se riuscirà a portare a termine questa sua “challenge”.

Di seguito anche un post di questa estate del ragazzo che sembra essere comunque in splendida forma: