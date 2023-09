Un’ex allieva de Il Collegio ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi dopo l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello.

Maria Sofia Federico, l’ex protagonista de Il Collegio che si è data al cinema osé, ha condiviso in queste ore un video con cui ha risposto ad alcune domande dei fan e ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi a seguito dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello.

“Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”, ha affermato l’ex volto tv, scatenando una marea di commenti sui social.

Pier Silvio Berlusconi: il messaggio di Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico, l’ex protagonista de Il Collegio che è entrata a far parte dell’Academy di Siffredi, ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi che, a suo avviso, avrebbe dovuto prendere personaggi come lei per la nuova edizione del Grande Fratello. Alla vicenda seguiranno sviluppi?

Dopo la sua partecipazione a Il Collegio Maria Sofia Federico ha sollevato polemiche e commenti con la sua scelta di lanciarsi nel cinema osé e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più sul suo conto.