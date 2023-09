Britney Spears ha appena archiviato il suo terzo divorzio e, secondo i rumor, la causa sarebbe stata la vicinanza tra lei e il suo domestico.

Una nuova liaison in corso per Britney Spears? Ad appena un anno dalle loro nozze la popstar e Sam Asghari hanno annunciato la loro separazione e, secondo Page Six, la causa sarebbe stata una liaison top secret tra la cantante e l’ex domestico Paul Richard Soliz. Secondo il Daily Mail la relazione tra i due sarebbe iniziata all’indomani della separazione tra la cantante e il suo terzo marito, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Britney Spears

Britney Spears e l’ex domestico: l’indiscrezione

Un nuovo amore in atto per Britney Spears? I media internazionali sembrano confermare la liaison avuta dalla cantante con l’ex domestico Paul Richard Soliz che, secondo indiscrezioni, avrebbe un curriculum vitae non proprio raccomandabile. L’uomo – stando a quanto riporta Vanity Fair – sarebbe noto alla giustizia per via di alcuni precedenti penali, tra cui figurano una condanna per disturbo della quiete pubblica, possesso illegale d’arma da fuoco, guida senza patente, ecc.

Al momento non è dato sapere se davvero lui e Britney Spears stiano insieme e non sono giunti commenti ufficiali da parte della cantante o il suo ex, Sam Asghari. Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere e i fan sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli. Da tempo gli ammiratori della cantante sono in ansia per lei e per le sue condizioni psicologiche, ma sulla questione nessuno del suo entourage si è espresso pubblicamente.