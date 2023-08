Diletta Leotta ha annunciato più felice che mai la nascita della sua prima figlia. I fan l’hanno travolta con una pioggia di auguri.

Diletta Leotta può finalmente tenere tra le braccia la sua prima figlia: attraverso i social la conduttrice ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno rivolto i loro messaggi di congratulazioni. La conduttrice ha avuto la sua bambina insieme al fidanzato Loris Karius, che come lei è più felice che mai.

Diletta Leotta

Diletta Leotta ha partorito: è nata la prima figlia

Con enorme gioia Diletta Leotta ha annunciato al mondo la nascita della sua bambina, prima figlia avuta insieme al portiere Loris Karius. I due, per stessa ammissione della conduttrice di Dazn, si frequentavano da appena un paio di mesi quando lei ha inaspettatamente scoperto di essere incinta.

La notizia della gravidanza è stata accolta con enorme gioia da entrambi e i due hanno annunciato l’attesa della piccola con un tenero video sui social. In queste ore in tanti hanno riempito i canali social della coppia con i loro messaggi d’affetto, e sono impazienti di saperne di più sulla loro vita da neogenitori.

La gravidanza

Diletta Leotta ha stupito tutti la scorsa estate quando è ha lasciato il modello Giacomo Cavalli ed è uscita allo scoperto con Loris Karius con cui, dopo appena qualche mese di frequentazione, ha annunciato di aspettare la sua prima figlia.

“Ho capito che qualcosa non andava quando ero a Catania a pranzo con amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore strano, c’era qualcosa che non andava e ho fatto il test”, ha confessato al Corriere della Sera la conduttrice, che aveva aggiunto (in merito al momento in cui aveva condiviso la lieta notizia con Karius): “Lui era superfelice, eravamo in videochiamata, era supertranquillo. Io non riuscivo a parlare, non mi venivano le parole, poi in inglese”.