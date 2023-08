Pierpaolo Spollon ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e per la prima volta ha confessato perché ha tenuto nascosta la sua paternità.

L’attore Pierpaolo Spollon è felicemente padre di due bambini ma, a causa della notorietà da lui raggiunta grazie al lavoro d’attore, ha sempre preferito tenere segreta la notizia. Nella sua ultima intervista a La Repubblica l’attore ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla questione e ha confessato:

“A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore.”

Pierpaolo Spollon: la verità sui figli

L’attore – investito dal successo anche grazie alla sua partecipazione a Doc – Nelle tue mani – ha confessato di aver preso la sua decisione al fine di tutelare i suoi figli, di cui è più innamorato che mai. Spollon non ha svelato ulteriori dettagli sulla sua vita privata, e in tanti sui social si chiedono se in futuro lo farà.