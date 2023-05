Dopo la rottura tra i due, Lorenzo Amoruso ha fatto alcune insinuazioni su Manila Nazzaro e la presenza di un terzo uomo.

Non lo ha detto apertamente ma secondo Lorenzo Amoruso, dietro la fine della storia con Manila Nazzaro potrebbe esserci stato un altro uomo. Dopo la rottura con l’ex Miss, infatti, sebbene l’ex calciatore abbia spesso parlato bene di lei, qualche ruggine di troppo lo ha portato ora ad ipotizzare un altro dei motivi per cui la relazione è terminata.

Lorenzo Amoruso e la storia con Manila Nazzaro

Manila Nazzaro

Nel corso di una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, Amoruso ha, di fatto, insinuato che Manila Nazzaro anche prima di porre fine alla loro relazione, avesse già un altro.

“La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona. Io mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile. Certo, c’è di peggio, però è chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come è successo a me non è bello”.

“Manila ha voluto rompere perché chissà quale mancanza di rispetto ho avuto nei suoi confronti, per carità l’arrabbiatura c’è stata, una forte discussione, ma anche lei ne ha dette di cose… ha detto ‘Ecco vedi, abbiamo perso la bambina perché Dio sapeva che ci saremmo lasciati, ci voleva punire!’… Dire che la perdita della bambina ci ha allontanati è brutto!”.

E infine: “Ha fatto tutto lei, allora scordati di me, non ne parlare più! Hai deciso tu di abbandonare il nostro progetto di vita. Se lei ha scelto il ‘chiodo scaccia chiodo’ per dimenticarmi, va bene, ti assumi le tue responsabilità e vai avanti, ma lasciamo stare, non mi menzionare più. Fai le interviste senza parlare di me”.

