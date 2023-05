Alcune rivelazioni davvero curiose da parte di Fiorello anche sulla sua vita privata, di solito sempre tenuta lontana dai riflettori.

Non solo lavoro tra presente e futuro in tv, Fiorello, intervistato da Vanity Fair, ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita privata che riguardano sua madre ma anche il rapporto, intimo, con sua moglie Susanna.

Fiorello: da Viva Rai 2 alla moglie

Rosario Fiorello

Come detto, nel corso dell’intervista, lo showman si è soffermato molto su aspetti inediti della sua vita privata. Sebbene di solito non parli spesso della moglie Susanna, questa volta ha fatto un’eccezione, anche supportato dalla presenza, nel corso dell’intervista, dell’amico Biggio.

“Il prossimo 14 giugno faccio 20 anni con mia moglie e quale è il segreto? Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata”, ha raccontato Fiorello.

“La cosa romantica che ho fatto per Susanna? La cosa eclatante vuol dire che te la prepari, che la organizzi e poi la fai, invece contano le cose di tutti i giorni. Ad esempio adesso sto facendo le punture di cortisone a mia moglie. Fatte con amore. Io mi metto lì, e poi zacchete! ‘Hai sentito niente?’, e lei che risponde: ‘No, ma quanto sei bravo a fare le punture!’. Ha avuto un’ernia espulsa dolorosissima”.

Spazio anche all’intimità: “Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…”, ha ammesso lo showman.

Di seguito, invece, un simpatico post Instagram dello showman prima della trasmissione Viva Rai 2 che accompagna i telespettatori ogni mattina durante la settimana:

