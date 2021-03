Nuance scure, outfit scintillanti e tocchi eccentrici qua e là: i look della prima serata del Festival di Sanremo 2021 puntano sull’eleganza e la luminosità.

Rispetto alle ultime edizioni, sul palco dell’Ariston i look di Sanremo 2021 della prima serata sono apparsi più sobri, ma senza rinunciare al tocco scintillante e luminoso, con una prevalenza di nuance scure ma con qualche tocco vivace di colore qua e là, in linea con questa ricerca di scintillio e luminosità.

Le donne non hanno rinunciato a scollature strategiche, i blazer dominano la scena, con o senza applicazioni e tendenzialmente oversize e dal taglio maschile, abbinati a pantaloni o in versione dress.

Sanremo 2021, prima serata: i look dei conduttori

Il nero ha decisamente dominato la scena, in sfumature di chiaro scuro che giocano con i tessuti. Amadeus in Gai Mattiolo ha privilegiato completi con dettagli brillanti, giacche riflettenti ma non particolarmente vistose in contrasto con camicie bianche, più classico Fiorello in Armani.

Diversi cambi d’abito per Zlatan Ibrahimovic, anche lui in nero e vestito da Dsquared2, forse troppo vistose le iniziali sul primo completo. Ma a conquistare la scena per bravura, simpatia ed eleganza è stata Matilda De Angelis.

Vestita da Prada, il suo primo look raffinato in bordò e sbarazzino fin poco su le caviglie, dalla scollatura ampia e impreziosita da un gioiello e da fiocchi alle bretelle, è senza dubbio uno degli abiti più belli della serata.

I look dei cantanti sul palco dell’Ariston: i più belli

Anche nel look dei cantanti il nero ha tendenzialmente rubato la scena e i gusti, in versione scintillante nel look dei Maneskin in Etro come vi avevamo anticipato, più sobrio nel blazer dress di Annalisa, finemente decorato con applicazioni in tessuto.

Anche Francesca Michielin predilige il total black di Miu Miu, ma con un top in trasparenza e decorato da pietre luccicanti, come il suo partner di esibizione Fedez, anche lui in completo nero, ma con camicia Versace multicolor a contrasto. Segue la scia del nero anche Loredana Berté, con vestitino in velluto e stivaletti neri: un classico del suo guardaroba da palco.

Impossibile non restare incuriositi dal tailleur over total red firmato Maison Margiela di Arisa, in contrasto con il suo make up dark, sexy e femminile. Due sono le cantanti però che con il loro look hanno decisamente stregato, puntando entrambe su abiti luminosi ma di estrema eleganza.

Si tratta di Noemi, con un abito Dolce e Gabbana ricoperto interamente di Swarovsky che metteva in risalto la ritrovata forma fisica, lungo fino ai piedi ha ricordato a molti una sirena. Ma da non sottovalutare anche Madame, con il suo tailleur specchiato in argento firmato Dior: scommettiamo che saprà stupirci ancora anche nelle prossime serate.