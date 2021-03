Gli anni ’80 con i loro colori e volumi sono l’origine e lo sviluppo della collezione autunno/inverno 2021-2022 di Emporio Armani.

Il desiderio di una normalità associati ai colori non delle zone, ma a quelle della città e del suo respiro è alla base della collezione autunno/inverno 2021-2022 presentata in sfilata digitale da Emporio Armani per la Milano Fashion Week 2021.Flash light, colori vivaci che si mescolano agli iconici nero e grigio del lato pret a porter di Armani sono la vera novità, che nasce dall’esigenza di scrivere un nuovo presente che guardi ad una lontana normalità che ci manca.

Emporio Armani: la sfilata autunno/inverno 2021-2022 alla MFW 2021

La settimana della moda milanese 2021 dedicata alle collezioni donna continua a sorprendere, positivamente. L’ultima sorpresa infatti arriva con Emporio Armani e la collezione per il prossimo inverno che si tinge di colori flash in rosa e viola. Perché Re Giorgio immagina soprattutto tanto colore per la prossima stagione.

Non solo colori ma anche volumi, quelli dei blazer con bottoni tondeggianti, delle giacche timidamente oversize, ma secondo l’eleganza Armani, ma anche giacche sportive e corte con coulisse, maxi cappotti da abbinare a shorts e calze, per un city style pret a porter.

E se ancora non fosse chiaro che sono stati gli anni ’80 con il loro fashion tanto amato quanto odiato, ci pensa l’abito in velluto con stampe dall’effetto patchwork a sciogliere ogni dubbio.

Giorgio Armani: la sfilata di Emporio omaggia gli anni ’80

Un ritorno quindi agli anni ’80 per Giorgio Armani e il suo Emporio, a cui lo stilista non guarda con nostalgia ma si lascia semplicemente ispirare da anni che ricorda con amore, riletti in un’allure presente e metropolitana.

“Un richiamo evidente ai volumi e alle forme dei miei personali anni Ottanta: un periodo indimenticabile, cui mi riferisco senza nostalgie. Del resto, proprio quest’anno Emporio compirà quarant’anni: un traguardo importante, che mi ha fatto guardare alle radici, reinterpretando i volumi sciolti, le forme decostruite, i giochi di maschile e femminile e i colori con lo spirito di oggi”, ha spiegato Armani, dietro cui ogni collezione c’è una storia ed un profondo motivo ispiratore.