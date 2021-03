Manca poco all’inizio di Sanremo 2021, e come ogni anno è forte non solo la curiosità per le canzoni ma anche per i brand che firmeranno i look dei cantanti in gara.

La kermesse italiana più attesa dell’anno sta per spalancare le porte del teatro Ariston anche quest’anno. Sanremo 2021 sarà ricordato per sempre, per la prima volta senza pubblico e senza la movida intorno all’Ariston che l’evento canoro ha da sempre generato.

Tutto infatti sarà più contenuto, ma l’impegno per offrire uno show godibile dal 2 al 6 Marzo c’è stato pienamente, anche da parte della moda che forse trova una boccata d’aria, facendosi vetrina di se stessa e interprete delle personalità e della canzoni degli artisti in gara.

Abiti Sanremo 2021: le prime indiscrezioni

Qualcuno ha già lasciato intendere su Instagram chi sarà a confezionare il proprio look sanremese, come Fedez che molto probabilmente sarà in Versace. Qualcun’altro invece ha lasciato trapelare solo qualche dettaglio del proprio look sanremese.

Prima fra tutte Orietta Berti, che torna sul palco di Sanremo in gara dopo la sua prima partecipazione nel 1966, e lo fa in grande stile a cominciare dal look.

A curare i suoi look sarà Nick Cerioni, stylist giovanissimo e artefice degli indimenticabili look di Achille Lauro negli scorsi anni, che ha scelto per lei abiti firmati da GCDS, brand universalmente conosciuto per essere indossato dai trapper. Un connubio che a giudicare dai bozzetti trapelati, è pronto a sorprenderci.

I vestiti e i brand scelti dai cantanti in gara per i look sanremesi 2021

Tra i brand protagonisti Dolce e Gabbana sembrano andare per la maggiore: saranno firmati da loro i look di Ermal Meta, Davide Toffolo, Fasma e Random. Forte sarà l’attenzione ad abiti che richiamino nel taglio e nel design uno stile anni ’70, all’occorrenza romantico, rock e glam.

Ma anche Etro ha una rappresentanza giovane da non sottovalutare: la maison infatti firmerà i look dei Maneskin, la cui immagine fashion addicted è ben nota e supportata dal già citato Cerioni, e molto probabilmente vestirà anche Irama.

Madame, tra le più attese, sceglie Dior, mentre top secret è Noemi: sappiamo solo che il brand è italianissimo, e qualcuno ipotizza Armani. Francesca Michielin che accompagnerà Fedez, punta su Miu Miu che realizza per lei un look anni ’50-’60, ma con dettagli un po’ cheyenne.

Annalisa vestirà Blumarine, mentre Arisa in occasione di una serata vestirà Atelier Emé. Atteso il look dei Coma_cose: il duo composto da Francesca e Fausto si esprime molto attraverso la moda e in occasione di Sanremo i loro look streetwear saranno riletti in chiave elegante da MSGM.