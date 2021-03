Corto, lungo, il blazer nero sarà il nostro must have della primavera 2021 da custodire in armadio. Meglio ancora se dal taglio maschile, come ci ha mostrato Luisa Ranieri.

Non c’è collezione che lo includa e non c’è nessuna di noi che non ne abbia almeno uno in armadio – e in caso contrario occorre provvedere subito -, perché il signor blazer nero è quel capo che ti salva il look all’ultimo minuto, anche in videocall.

E questa primavera siamo pronte ad indossarlo di nuovo, anche e soprattutto in versione noir: il biglietto da visita per essere chic o informali all’occorrenza, grazie alla sua versatilità nel taglio e nella nuance. E occhio a quelli dal taglio maschile, come il modello indossato ultimamente da Luisa Ranieri.

Il blazer nero: la giacca che ha conquistato anche Luisa Ranieri

Design elegante dal taglio maschile, è il blazer nero indossato da Luisa Ranieri in occasione della conferenza stampa della sua ultima fiction di successo, Le indagini di Lolita Lobosco.

Un modello dal taglio dritto, reveres da smoking e rigoroso che crea un contrasto deciso con l’appeal mediterraneo del suo fisico, firmato da Dolce e Gabbana che da sempre amano e sanno come vestire le donne dal fascino mediterraneo e dalla spiccata sensualità.

A curare il suo look, in linea anche con la grinta del personaggio di Lolita Lobosco, è stata la sua stylist Gloria Ripamonti, che consiglia fortemente il blazer come capo chiave di stagione: “Il blazer è il pezzo must have che non teme il tempo e le tendenze. Completa e dà forza a qualunque look decidiamo di indossare, dai jeans all’ abito da sera“.

Come abbinare il blazer scuro

Per dare un taglio più elegante, Luisa Ranieri ha abbinato al blazer nero un pantalone palazzo, altro trend di stagione, scuro e che copre le scarpe, intuitivamente alte per slanciare la silhouette.

Per un look più casual osiamo e scegliamo senza timore anche un abbinamento con pantaloni a zampa, anche i jeans ad esempio, magari con un paio di sneakers in plateau o un paio di décolléte se non vogliamo rinunciare ad un look chic.