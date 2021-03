Donne che incedono come regine in strada, a loro rende omaggio la sfilata di Max Mara, che festeggia i suoi 70 anni tra gusto italiano e british style.

Alla Milano Fashion Week 2021 la sfilata di Max Mara ha rappresentato un momento importante per il marchio, celebrando i 70 anni del brand creato da Achille Maramotti. Ha sfilato così l’ Anniversary Collection, una collezione invernale il meglio proposto dal marchio nel corso del tempo.

Un omaggio alla forza e alla determinazione a quella donna ideale che Max Mara ha sempre celebrato e rappresentato con capi senza tempo, ma attenti alle tendenze. Il capospalla in cammello anche in questa occasione resta l’icona e il must have di questa donna.

Max Mara e i cappotti dal sapore british style ma in gusto italiano

Maramotti è riuscito a fondere la classe del Made in Italy con la praticità del britsh style, ed è questo il binomio vincente che ancora oggi fa di Max Mara un punto di riferimento nella scelta del capospalla femminile, che veste una donna moderna e regina della città.

Le donne a cui pensò Maramotti nel 1951 erano le mogli di notai e dottori, che gradualmente si sarebbero affermate nel mondo del lavoro, ricoprendo sempre più ruoli di rilievo. La sua promessa nel corso dei secoli è stata così quella di vestirle con look che avrebbero valorizzato la loro immagine di donne forti, giovani e adulte. Quelle che in un post su Instagram ha definito come le self-made queens, le regine che si sono fatte da sole.

L’autunno/inverno 2021-2022 di Max Mara alla MFW 2021

Il cammello quindi tornerà a dominare la stagione, in versione trench ed oversize: l’ideale è che corto o lungo sia funzionale come le giacche thornproof in alpaca super morbida, da poter alternare con bomber oversize versatili per ogni look.

Il british touch caratteristico del brand si esprime in giacche trapuntate, in tartan grafici, toppe di velluto, jabot di organza e la lavorazione Aran delle maglie oversize. Il tutto da abbinare a scarpe resistenti e imponenti, calze doppie e kilt.