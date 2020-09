View this post on Instagram

La magia di #Venezia77 nei cinema: mercoledì 2 settembre la cerimonia di apertura della #BiennaleCinema2020 sarà trasmessa in diretta nelle sale cinematografiche italiane grazie alla collaborazione con l'ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con la Rai Radio Televisione Italiana e Rai Gold – @raimovieofficial. A seguire, il film di apertura della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, #Lacci di #DanieleLuchetti, sarà proiettato nelle sale in contemporanea con la proiezione al Lido. "L'iniziativa senza precedenti – dichiara il Direttore @alberto.barbera1 – nasce dal desiderio di offrire un gesto di concreta solidarietà all'industria del cinema, così duramente colpita dalla crisi generata dal Coronavirus e, in particolare, all'esercizio cinematografico, elemento imprescindibile per la conoscenza, la fruizione e la circolazione dei film. Senza la visione collettiva che solo la sala può offrire nella sua compiutezza, verrebbe a mancare qualcosa di essenziale e costitutivo della nostra esperienza di spettatori a cui non possiamo in alcun modo rinunciare". Scopri di più → www.labiennale.org – link in bio 📷 @jacopo_salvi