Mostra del Cinema di Venezia 2020: Anna Foglietta sarà la madrina

Anna Foglietta condurrà la serata di apertura e quella di chiusura della 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Sarà Anna Foglietta la madrina della 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori: l’attrice romana condurrà la serata di apertura – in programma mercoledì 2 settembre – e quella di chiusura di sabato 12 settembre della storica kermesse cinematografica. Il 2020 dal punto di vista lavorativo per Anna Foglietta si conferma un anno molto intenso. Oltre che alla Mostra del Cinema di Venezia, nel prossimo autunno la vedremo anche al cinema in due film: Si vive una volta sola e Il talento del calabrone.

Anna Foglietta madrina della Mostra del cinema di Venezia 2020

“Sono fiera di poter dare voce e corpo al mio paese nel mondo, e spero di farlo con le parole giuste, perché più che mai le parole sono importanti, noi artisti siamo importanti, per evitare a riflettere sull’alternative che questa esistenza può sempre offrire. Siamo a servizio della parola e dell’emozione, dell’arte e della gente” ha scritto su Twitter Anna Foglietta.

L’attrice ha poi spiegato come vorrebbe che fosse la prossima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: “Vorrei che Venezia 77 fosse vissuta da tutti come una grande manifestazione popolare per nobilitare questo meraviglioso termine, che se vero, non va mai in antitesi con la qualità, anzi”.

E poi: “Responsabilità è la parola che sento suonarmi dentro, e con responsabilità, ma anche leggerezza, intendo vivermi questa bellissima opportunità che vorrei dedicare a tutte le persone, a tutte le donne e gli uomini invisibili che lavorano duramente per vivere dignitosamente la loro esistenza”.

Anna Foglietta: i film

Anna Foglietta è una delle più talentuose attrici italiane. Ha esordito nel mondo del cinema nel 2006 con Sfiorarsi, ha poi lavorato in The American, Tutta colpa di Freud, Noi e la Giulia, Perfetti sconosciuti, Diva!, Un giorno all’improvviso e Genitori quasi perfetti.

