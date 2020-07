Riecco Un posto al sole: torna su Rai 3 la soap dopo lo stop forzato per il Covid

Dopo 100 giorni di stop a causa del Coronavirus, da lunedì 13 luglio torna su Rai 3, con le nuove puntate, Un posto al sole.

Anche Un posto al sole sta per lasciarsi alle spalle il periodo del lockdown forzato a causa del Coronavirus: da lunedì 13 luglio, dopo uno stop di 100 giorni, su Rai 3 tornano le nuove puntate della celebre soap opera. L’ultima era andata in onda lo scorso 6 aprile. D’altronde anche gli attori erano stati costretti a fermare il proprio lavoro a causa dell’espandersi della pandemia e solamente lo scorso 15 giugno avevano potuto tornare sul set. Dopo meno di un mese di lavori, i primi nuovi episodi di Un posto al sole sono già pronti e verranno trasmessi in Tv.

Un posto al sole: le puntate su Rai 3 prima del previsto

Quando lo scorso 15 giugno gli attori e le attrici della soap opera si sono ritrovati sul set per riprendere il proprio lavoro ci si aspettava che le nuove puntate sarebbero state trasmesse da Rai 3 a settembre o, al massimo, ad agosto.

La data del 14 luglio ha quindi sorpreso, positivamente, un po’ tutti. Del ritorno anticipato di Un posto al sole saranno contenti soprattutto i tanti e fedeli fan che danni seguono la soap opera: l’appuntamento con il primo dei nuovi episodi è fissato per le 20.45 su Rai 3.

Un posto al sole: le anticipazioni

Prima dello stop forzato a causa del Coronavirus, avevamo lasciato Un posto al sole con Serena e Filippo (interpretati da Miriam Candurro e Michelangelo Tommaso) che avevano divorziato mentre Guido e Mariella (Germano Bellavia e Antonella Prisco) erano alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio. Il Magistrato Nicotera (Paolo Romano), intanto, stava scoprendo la verità sul clan Tregara.

Ed è proprio da qui che riprenderà la soap opera con le nuove puntate, le prime dopo il Coronavirus.

