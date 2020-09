Zara ci prepara alla collezione autunnale 2020: ecco i capi da avere nell’armadio, con cui creare più di un look. Sono i must-have di cui non faremo più a meno.

Qualcuna di noi magari va ancora a caccia di qualche capo primavera-estate da sfoggiare a settembre o per il prossimo anno, magari quel capo di cui aspettavi il prezzo scendesse. Ma girando per le vetrine, come quelle di Zara è impossibile non farsi conquistare già dai capi must-have dell’autunno 2020. Come sempre infatti tra i corridoi con gli ultimi capi scontati, appaiono le anteprime autunno/inverno 2020: abiti, maglie o giacche comodissime, da indossare a strati a seconda degli umori della temperatura. Ma come sarà il look tipo di quest’autunno?

I vestiti di Zara del 2020 a cui non poter dire di no

Prima di suggerirvi i must-have con cui giocare e creare i vostri look a prova d’autunno, non sottovalutate l’importanza di avere nell’armadio sempre un vestitino o anche una jumpsuit.

Il brand spagnolo infatti ne propone di diversi: chemisier, abiti lunghi, midi o attillati, tutine body suit, dai tessuti lucidi o neutri. La palette di colori autunnali quest’anno non si presenta nel classico dress code, ma ama anche in colori brillanti.

I must have di Zara da acquistare, anche online

E se questo Settembre è un po’ pigro ma avete bisogno di svecchiare l’armadio, allora lasciatevi ispirare dai trend dress di Zara da poter acquistare anche comodamente online. Blazer, denim e muscle tee, sono alcuni dei capi che vi aiuteranno a giocare con il vostro look.

– Quadrettato, colorato, il blazer è il capo in assoluto più amato di questo Autunno da abbinare con il denim declinato in gonne e pantaloni, e non solo. Per una serata tra amici, osate anche con uno short, trasformando il blazer oversize in uno stiloso capospalla.

– Zara si diverte con la muscle tee: in tessuto lucido, in versione t-shirt leggerissima anche senza spalline, o trasformandola anche in un dress drappeggiato. Approvatissima quindi anche in autunno, perché no anche abbinandola al blazer.

– Il denim si può dire che sia la parola chiave della stagione autunnale, ma rigorosamente oversize o mommy fit: per una graduale ripresa al ritmo di tutti in giorni in maniera comfy e graduale.

-Torna amatissimo e grande richiesta anche l’effetto pelle: gonne, giacche, pantaloni, potete divertirvi con i colori, ma soprattutto a dare al vostro look quel tocco di rude chic tutto al femminile. Il total look in eco pelle meglio riservarlo invece ad occasioni più glamour.

– Occhio anche ad armarvi di più di un trench, eterno e fido compagno della pioggerellina inaspettata dell’autunno. Anche questo capo da indossare lungo ed oversize, magari con un paio di stivaletti per un perfetto dress code sporty chic.