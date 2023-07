Nuovo amore per Leonardo Maria Del Vecchio che avrebbe fatto la proposta di nozze alla nuova compagna, la modella Jessica Michel Serfaty.

Sembra non voler perdere tempo Leonardo Maria Del Vecchio, amministratore delegato di Salmoiraghi e Viganò, che avrebbe fatto la proposta di nozze alla nuova compagna, la modella Jessica Michel Serfaty. L’indiscrezione arriva da Chi che spiega come il figlio del patron di Luxottica sarebbe pronto al grande passo dopo il matrimonio terminato appena alcuni mesi fa.

Leonardo Maria Del Vecchio pronto (di nuovo) al matrimonio

Leonardo Maria Del Vecchio

Secondo quanto si apprende da Chi, l’imprenditore è stato pizzicato con la modella americana 31enne Jessica Michel Serfaty mentre metteva in scena una proposta di nozze con un anello improvvisato.

La donna avrebbe risposto affermativamente alla proposta di Leonardo Maria Del Vecchio e, il giorno dopo sarebbe stata sorpresa proprio da un vero anello con tanto di diamante.

Lui, 28 anni, lei, come detto, 31, si frequentano da qualche tempo e in questi giorni hanno trascorso una favolosa vacanza insieme in Costiera Amalfitana, tra hotel mozzafiato, tour in barca e pasti in locali esclusivi. E proprio in una di queste location sarebbe andata in scena la proposta davanti a parecchi presenti rimasti sorpresi.

L’uomo non ha perso tempo dopo la fine del precedente matrimonio lampo conclusosi appena sei mesi fa con Anna Castellini Baldissera, esponente di una delle più importanti famiglie milanesi.

Di seguito anche un post Instagram di Pipol Gossip che riprende lo scoop di Chi con qualche altro dettaglio sulla modella:

