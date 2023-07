Nuovo amore per Claudia Gerini. L’attrice è stata beccata in compagnia di Riccardo Sangiuliano, manager ed ex marito di Nathaly Caldonazzo.

C’è aria di nuovo amore per la nota attrice Claudia Gerini che è stata pizzicata in compagnia di Riccardo Sangiuliano, manager ed ex marito di Nathaly Caldonazzo. Non solo. Le foto di Chi, pubblicate sul numero di questa settimana, mostrano come i due siano una coppia con tanto di baci…

Claudia Gerini pizzicata con l’ex di Nathaly Caldonazzo: le foto



Il settimanale Chi ha sorpreso, come detto, la nota attrice e il manager insieme a Roma e, successivamente a Napoli. La Gerini e Riccardo Sangiuliano hanno trascorso la serata insieme, andando prima a cena in un ristorante e passeggiando poi vicino alla fontana di Trevi. Alcune ore dopo sono tornati a casa di lei, prima di partire nel cuore della notte verso Napoli dove sono arrivati in tardissima serata. I due avrebbero dormito insieme, come mostrano gli scatti che la mattina seguente li riprendono insieme in balcone.

La mattina i due sono usciti come coppia per le vie di Napoli, spostandosi in scooter proprio come due piccioncini. Lui ha accompagnato l’attrice sul set della serie Netflix ‘Le Indagini di Sara’, salvo poi aspettare la sera dove i due hanno proseguito la fuga d’amore. Proprio nella passeggiata del lungomare di via Caracciolo ecco scattare anche un romantico bacio…

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Chi e le prime immagini e le foto di cui vi abbiamo parlato con tanto di bacio:

