Arrivano nuovi dettagli a proposito dell’addio a Pomeriggio 5 e a Mediaset di Barbara D’Urso. Dopo l’intervista fiume della conduttrice, ecco la replica direttamente da Pier Silvio Berlusconi che ha spiegato come siano andate le cose e la scelta fatta dall’azienda.

Pier Silvio Berlusconi sull’addio di Barbara D’Urso

Senza peli sulla lingua, Pier Silvio ha chiarito nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset come siano andate le cose con la D’Urso: “La ringrazio personalmente, non ci sono retroscena. Barbara è venuta a chiederci prima della fine del contratto un rinnovo di due anni chiedendo una garanzia di un prime time da fare nell’anno. Da quel momento ci siamo resi conto che forse per Barbara il contenitore di Pomeriggio 5 andava stretto”, ha esordito l’AD del Biscione.

“Poi è nata l’ipotesi di avere Myrta Merlino e abbiamo ritenuto che sarebbe stato giusto cambiare all’inizio della stagione e non a metà anno. Con Barbara c’è un contratto fino a fine stagione: se c’è un progetto che ci piace, che piace a entrambi si potrà lavorare ancora insieme. Penso però che una discontinuità dopo tanti anni faccia bene anche a una grande professionista come Barbara d’Urso!”

Parlando di chi prenderà il posto della D’Urso: “Myrta Merlino è un’altra novità importante. Ha le caratteristiche giuste per fare giornalismo popolare di qualità. Si sono aperte diverse opportunità, avendo a disposizione la Merlino, visto che si cambierà, si cambia dall’inizio stagione. Sarà Pomeriggio 5 ma andremo ancora di più verso linea attualità e giornalismo”.

Al momento questa è la situazione spiegata dall’amministratore delegato di Mediaset che, per ora, non parla di eventuali progetti futuri per la conduttrice in uscita…

Di seguito anche un post Instagram di Carmelita sulla vicenda:

