Il matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau è terminato. La conferma arriva da un bacio del principe ad un’altra donna.

Non sono più soltanto rumors, adesso arriva la prova che certifica la fine del matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha pizzicato il principe mentre dà un bacio appassionato ad un’altra donna. Di chi si tratta? Di Nadia Lanfranconi, cantante italiana che dal 2007 si è trasferita in America.

Emanuele Filiberto finito il matrimonio con Clotilde Courau

EMANUELE FILIBERTO

La separazione da Clotilde Courau, dalla quale ha avuto due figlie, non è stata ancora ufficializzata, ma a quanto pare sia lei che Emanuele Filiberto sono andati avanti. In particolare l’uomo è stato paparazzato negli Stati Uniti mentre regala un dolce bacio a Nadia Lanfranconi, cantante italiana che dal 2007 si è trasferita in America e che in precedenza avrebbe avuto pure una storia con il noto attore di Hollywood, Mel Gibson.

A riportare il tutto è Diva e Donna che scrive nel suo ultimo numero: “E ora eccola al fianco del Principe Emanuele, abbracciarlo e baciarlo a due passi dalla spiaggia sull’Oceano Pacifico… È a Los Angeles… Lui le cinge la schiena, lei lo abbraccia e scatta un bacio sulle labbra…”.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha voluto commentare lo scoop del media ma è probabile che presto qualcuno possa dire qualcosa.

Emanuele Filiberto e Clotilde si erano sposati nel settembre 2003 e dopo le nozze era nata la loro prima figlia Vittoria. Nel 2006 è arrivata anche la secondogenita Luis. Nell’ultimo periodo, invece, tra i due sembrava esserci aria di crisi. Crisi che adesso è diventata certezza: i due non stanno più insieme.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale con la copertina nella quale è ben visibile il bacio tra i due protagonisti citati:

Riproduzione riservata © 2023 - DG