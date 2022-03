Lavoretti per bambini da fare con i nostri figli: i migliori lavoretti per ogni occasione dell’anno.

Sei alla ricerca di lavoretti per bambini da fare con i tuoi figli, nipoti o semplicemente con delle piccole persone speciali che riempiono ogni giorno la tua vita? Questa breve guida potrebbe fare al caso tuo. Per tenere impegnati i nostri cari bimbi quando sono a casa è possibile inventarsi tantissimi giochi divertenti, per nulla pericolosi e in grado di aiutarli anche nella crescita e nello sviluppo delle capacità intellettive più importanti.

Lavoretti facili, nella gran parte dei casi, o comunque semplicemente riproducibili con i propri piccoli. Spesso infatti non necessitano di grande esperienza o di materiali particolari. Basta armarsi di fogli, colori, qualche forbice (dalla punta arrotondata), un po’ di pazienza e tanta buona volontà. Scopriamo insieme alcuni dei più divertenti e originali in assoluto!

Lavoretti creativi per bambini: perché sono importanti

Prima di vedere nel dettagli alcuni lavoretti semplici semplici da poter mettere subito in pratica, vale la pena scoprire per quale motivo passare del tempo con i propri bambini facendo dei lavoretti può essere utile. Non si tratta infatti di un semplice modo per riempire le giornate, ma anche per permettere ai piccoli di crescere bene.

Fai da te

I lavoretti per bambini aiutano i più piccoli a sviluppare la loro capacità di mantenere l’attenzione e a concentrarsi per un periodo di tempo piuttosto lungo. Sono poi importantissimi per sviluppare la creatività e la fantasia, qualità che si potrebbero rivelare utilissimi nel corso della loro esistenza, anche dal punto di vista lavorativo.

Stimolano la memoria, e aumentano anche l’autostima e la fiducia in se stessi, specialmente quando i bambini vedranno di riuscire a realizzare con le proprie manine degli obiettivi che erano stati fissati. Infine, ultimo vantaggio, ma da non sottovalutare, sono utili per aiutare a socializzare. Specialmente se fatti in gruppo, i lavoretti possono far imparare ai più piccoli il valore del lavoro di squadra, possono aiutare a risolvere i ‘conflitti’ e a mantenere il controllo nelle situazioni più ‘problematiche’.

Lavoretti da fare con i bambini: i più divertenti

Vediamo adesso nel dettaglio alcuni dei lavoretti per bambini più semplici da fare anche con ciò che abbiamo in casa. Per la stagione estiva e in generale per i periodi di maggior caldo, uno dei lavoretti più divertenti è ad esempio la creazione di barchette con i tappi del vino. Per realizzarle abbiamo bisogno solo di alcuni tappi di sughero (almeno tre per ogni barchetta), da legare insieme con un nastrino. Al centro di uno dei tappi dovremo posizionare una vela, fatta da un cartoncino inserito in uno stuzzicadenti. Un’idea semplicissima ma che darà grande soddisfazione ai bimbi, anche perché le barchette potranno navigare su qualunque specchio d’acqua e diventare loro compagne di avventura anche durante il bagnetto.

tappi di sughero

Ci sono poi tantissimi giochi e lavoretti che possono essere fatti solo utilizzando della carta, dalla carta igienica ai normalissimi fogli. Con forbici e pennarelli possiamo realizzare degli animaletti o altri esserini simpatici, disegnare delle vere e proprie opere d’arte e, perché no, alla fine anche esporle nella nostra personale galleria privata, la cameretta dei bambini!

Lavoretti manuali per bambini

Molto semplice anche lavorare la pasta, materiale apprezzatissimo dai più piccoli perché, essendo malleabile, può essere utilizzato per sperimentare le forme più diverse e creare praticamente qualunque cosa, dai più semplici serpentelli a mostriciattoli di vario genere, magari anche da colorare.

Più elaborati, ma nemmeno troppo, sono invece i segnalibri, il lavoretto ideale per i bambini lettori, o magari per convincere i propri piccoli ad avvicinarsi alla lettura attraverso il gioco. Per realizzarli basta avere della gomma eva colorata, forbici, bastoncini di gomma colorata, silicone, tessuti o bottoni in feltro.

La realizzazione è semplice. Basta prendere i bastoncini, dipingerci sopra delle decorazioni, lasciarli asciugare e nel frattempo tagliare con le forbici i tessuti con le forme che preferiamo, facendo magari delle orecchie, dei baffi o altre caratteristiche che vogliamo dare al nostro segnalibro. Una volta asciugati i bastoncini, provvederemo a incollare i ritagli di tessuto su di loro, e quindi incolleremo dei piccoli occhi animati con il silicone, se siamo riusciti a trovarne. Altrimenti potremo limitarci a disegnare gli occhi con un pennarello. Semplice ed efficace, un lavoretto per ogni tutto l’anno e ogni occasione.

segnalibro

Lavoretti di Natale per bambini

Se esistono molti lavoretti adatti a ogni periodo dell’anno, ne esistono anche alcuni specifici per determinate feste. Ad esempio, i divertentissimi lavoretti di Natale. Dall’albero di bottoni al presepe minimalista, a tema natalizio ci si può davvero scatenare con mille e mille idee.

Una delle più amate però dai più piccoli (ma anche dagli adulti) è la realizzazione di palle di Natale personalizzate. Per crearle basta utilizzare un po’ di stoffa, lo spago, del polistirolo o altri materiali molto comuni e facilmente lavorabili con pennarelli, colori e un tocco di fantasia!

Lavoretti Natale fai da te con rotoli di carta igienica

Lavoretti di Pasqua per bambini

Anche per l’altra rande festività religiosa sul calendario esistono tantissimi lavoretti diversi che possiamo proporre ai nostri figli. D’altronde, la Pasqua si lega simbolicamente a coniglietti, agnellini, pulcini e a tanti animali che possono essere facilmente riproducibili con la carta o con altri materiali.

Soprattutto, potrà diventare divertente in questo periodo dell’anno proporre ai bambini di decorare delle uova pasquali. Un’attività molto semplice, ma che può dare grandissima soddisfazione. Si può utilizzare la tecnia del decoupage o dei semplici pennarelli atossici. Oppure ci si può affidare alle solite decorazioni con la carta o con dei batuffoli di cotone, per regalare alle uova le forme più bizzarre. I più originali potranno poi sbizzarrirsi a realizzare degli alberi di Pasqua, attaccando le proprie uova a qualunque pianta con rami abbiate in casa. Un’idea quasi banale, ma che rallegrerà tantissimo i vostri figli.

Insomma, anche per Pasqua i lavoretti non mancano, come per San Valentino, per la Festa del papà, quella della mamma e per ogni altra festività. Perché c’è sempre un’occasione per lasciarsi trascinare dal gioco e dalla fantasia. Basta pensare ai giocosamente macabri lavoretti per Halloween o ai più allegri lavoretti per carnevale.

Lavoretti di carnevale per bambini

Quando si parla di carnevale, ovviamente la prima cosa che viene in mente sono le maschere. E infatti in questo periodo dell’anno possiamo coinvolgere i nostri bambini nel creare delle maschere personalizzate, magari prendendo spunto da quelle della tradizione o dai loro cartoni animati preferiti.

Se però una maschera ti sembra troppo difficile da realizzare, puoi scatenare la fantasia realizzando coriandoli particolari, con delle forme strane, a cuore o a stella, o magari filanti, a seconda del nostro gusto. O possiamo decorare dei piatti trasformandoli in volti di clown, o di qualunque altro personaggio, magari per abbellire la nostra casa e renderla più carnevalesca. Possiamo realizzare un arlecchino di carta velina o una bacchetta magica per piccoli maghi e streghette. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Non resta che scegliere il lavoretto più adatto a noi.

Di seguito il tutorial per creare un divertentissimo sparacoriandoli:

