Siete alla ricerca di idee per lavoretti di Carnevale per bambini? Eccone alcune con il procedimento passo passo.

Non c’è modo migliore di prepararsi all’arrivo della festa più colorata dell’anno se non quello di creare lavoretti con i bambini. Oltre a scegliere le maschere e i costumi da indossare, ci sono tanti lavoretti di Carnevale per bambini che si possono realizzare per divertirsi insieme, vediamo alcune idee.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Lavoretti di Carnevale per la scuola primaria

Tra i lavoretti creativi per Carnevale, uno dei più amati è sicuramente preparare insieme ai bambini le simpatiche trombette di Carnevale. Si chiamano lingue di Menelik ed è davvero semplicissimo crearle a partire da carta colorata e da comunissime cannucce. Per prima cosa bisogna ritagliare una striscia di carta colorata di forma rettangolare, va bene un foglio di carta colorata o di carta da regalo dalla fantasia a scelta.

Maschere di carnevale

Bisognerà quindi piegarla a metà e poi di nuovo a metà per poi incollare il foglio di carta in modo che entrambi i lati mostrino solo la parte colorata. A questo punto bisogna piegare una delle due estremità corte e incollarla. Nell’altra estremità, invece, dovrete infilare la cannuccia, dopo averla leggermente accorciata. Fissate quindi il foglietto di carta alla cannuccia con del nastro adesivo e arrotolate il foglio per dargli la forma caratteristica, ora non vi resta che far divertire i vostri bambini con la trombetta di Carnevale.

Lavoretti per bambini per Carnevale

Un’altra simpatica idea è quella di realizzare dei tubi spara coriandoli che faranno divertire grandi e bambini. Per costruirli vi serviranno materiali facili da reperire ovvero: rotoli di cartoncino, palloncini, coriandoli e carta colorata per le decorazioni. Per prima cosa prendete un palloncino sgonfio e annodate l’estremità, quindi tagliate l’estremità opposta al nodo e infilate il palloncino in modo che si incastri sul rotolo di cartoncino.

Carnevale

Se le dimensioni del rotolo non si adattano perfettamente al palloncino potrete fissarlo con alcuni giri di nastro adesivo. Ora non vi resta che decorare il tubo con della carta da regalo o dipingerlo. Quando il tubo spara coriandoli sarà pronto non dovrete far altro che riempirlo di coriandoli colorati e usare il palloncino come fionda per lanciarli.

Riproduzione riservata © 2021 - DG