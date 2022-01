Vediamo cosa c’è da sapere sul consumo di pesce in gravidanza. È sicuro o è rischioso e a cosa bisogna stare attente?

Tra gli alimenti che possono destare maggiori preoccupazioni o dubbi in gravidanza c’è anche il pesce. Si può mangiare tranquillamente o sarebbe meglio evitarlo per tutto il corso della gestazione? Tutto il pesce va bene, o ci sono pesci da evitare in gravidanza? E soprattutto, cosa c’è da sapere riguardo al metodo di preparazione e di cottura? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande e chiarire ogni dubbio.

Pesci in gravidanza: sono rischiosi?

Partiamo col dire che non ci sono controindicazioni sul consumo di pesce in gravidanza. Qualsiasi tipo di pesce, quindi, può far parte della dieta in gravidanza. Quello che è importante, però, è assicurarsi che il pesce sia cotto accuratamente. I rischi, infatti, sono associati al consumo di pesce crudo e non semplicemente al consumo di pesce.

sfilettare il pesce

Bisogna, infatti, ricordare che il consumo di pesce crudo è associato al rischio di parassiti come Anisakis, ma anche di infezioni come la listeriosi. Anisakis si ritrova comunemente in merluzzi, alici, aringhe e sgombri, ma anche in altri pesci. Per la prevenzione da questo parassita è importante trattare i pesci adeguatamente, in particolare solo il congelamento o la cottura sono in grado di uccidere i parassiti. Processi come la salatura, ma anche l’affumicatura e la marinatura, non sono invece sufficienti a renderne sicuro il consumo.

Quali pesci mangiare in gravidanza

Ora che abbiamo visto quali accorgimenti adottare per evitare il rischio di parassitosi, vediamo qual è il pesce consigliato in gravidanza. Il pesce è importante nell’alimentazione soprattutto per il suo introito di Omega-3. Questi grassi polinsaturi aiutano a contrastare il colesterolo, fanno bene al cuore e contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del feto. Tra i pesci ricchi in Omega-3 ricordiamo il salmone, lo sgombro, il tonno, le aringhe, le acciughe, le trote, le sardine e lo storione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG