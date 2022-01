Vediamo come funzionano i congedi parentali Covid 2022, come si presenta la domanda e fino a quando durerà la proroga.

Attraverso una circolare, l’INPS ha comunicato una proroga per la richiesta dei “congedi parentali Covid 2022”. Il congedo può essere richiesto dai genitori lavoratori nel caso di figli in quarantena da contatto oppure che debbano restare a casa perché l’attività scolastica in presenza è stata sospesa. Vediamo nello specifico chi lo può richiedere e fino a quando è possibile presentare la domanda.

Congedi parentali Covid 2022: a chi sono rivolti?

Come già saprete, a partire da ottobre 2021, era stato previsto dal governo uno specifico congedo con indennizzo per genitori con figli affetti da Covid, in quarantena o nel caso di sospensione dell’attività didattica. Inizialmente il congedo era previsto solo fino al 31 dicembre 2021, ma ora c’è stata una proroga fino al 31 marzo 2022.

Il congedo è rivolto ai genitori lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata, la domanda attualmente è attiva per i lavoratori dipendenti. Si applica per figli conviventi minori di 14 anni, oppure nel caso di figli con disabilità, in questo caso senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza. È prevista un’indennità corrispondente al 50% della retribuzione (o del reddito). Vediamo come si può presentare la domanda.

Congedo parentale Covid-19: come fare domanda

La domanda per richiedere il congedo parentale può essere presentata direttamente in modalità telematica. Nello specifico è possibile utilizzare il portale INPS e fare domanda attraverso il servizio “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata“.

Attualmente la domanda è attiva solo per i lavoratori dipendenti, ma successivamente l’INPS comunicherà la modalità per fruire del congedo anche per i lavoratori autonomi e per coloro che sono iscritti alla Gestione Separata. La domanda, inoltre, può anche essere effettuata attraverso i patronati oppure contattando il Contact center tramite numero verde. Tutti i dettagli e le istruzioni per la domanda possono essere reperite nella circolare INPS.

