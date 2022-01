Una lista di tanti nomi con la S, ognuno corredato dall’origine, il significato e dalla data dell’onomastico.

State cercando ispirazione per la scelta di nomi con la S? Abbiamo raccolto alcuni nomi maschili e femminili con curiosità su ognuno a partire dal significato del nome fino all’origine e alla data in cui si festeggia l’onomastico. Scoprite insieme a noi tante idee per nomi che iniziano con la S.

Nomi femminili con la S

Scopriamo alcuni nomi con la lettera S utilizzati al femminile, vediamo da dove originano e qual è il loro significato.

Sofia: il nome ha origini greche ed è associato al significato di “saggezza e sapienza”, la radice del nome è uguale a quella dei nomi poco diffusi di Sofocle e Sofronio. Può essere usato anche nelle varianti Sophia e Sophie, l’onomastico si può festeggiare il primo aprile.

Sara: di origini ebraiche, il nome significa “signora, principessa”, viene anche molto utilizzato perché fortemente influenzato dalla tradizione biblica, non a caso è il nome della moglie di Abramo. L’onomastico si festeggia in genere il 20 aprile.

Simona: usato anche nelle versioni “Simonina e Simonetta”, quest’ultima è la variante più diffusa. Si tratta della versione femminile di Simone e, anche in questo caso, si tratta di un nome di origine ebraica e fortemente legato alla tradizione biblica. Letteralmente il nome ha il significato di “colui che ascolta” ed è un nome adespota, per cui l’onomastico si può festeggiare il giorno di tutti i santi, oppure il 28 ottobre in memoria di san Simone.

Stella: usato anche nelle varianti Estella o Estelle, questo nome deriva dal termine latino omonimo e significa sempre stella. L’onomastico si festeggia l’11 maggio.

Silvia: di origini latine si rifà al termine silva che significa “selva, bosco”, può essere quindi interpretato come “abitante del bosco”. Condivide il significato con nomi con la stessa radice tra cui Silvana e Selvaggia. L’onomastico si può festeggiare il 3 novembre.

Nomi maschili con la S

Ecco una lista di nomi con la S maschili a cui potete ispirarvi, per ogni nome vedremo significato, origine e data dell’onomastico.

Samuele: usato anche nella versione femminile Samuela, questo nome ha origine ebraica e deriva da “sem” che significa nome ed “El” che vuol dire Dio. Il significato può essere quindi ricondotto a “il nome di Dio”. L’onomastico si può festeggiare il 16 febbraio.

Saverio: deriva dal basco Extaberri che significa letteralmente “casa nuova”, si tratta di un nome legato alla tradizione cristiana e in particolare al culto di san Francesco Saverio. Viene, infatti, molto spesso utilizzato come nome composto Francesco Saverio. L’onomastico si festeggia il 3 dicembre.

Salvatore: deriva dall’ebraico e viene usato con il significato di “colui che salva”, proprio in riferimento a Gesù. L’onomastico si può festeggiare il 6 agosto.

Stefano: deriva dal greco Stephanos riportato poi in latino come Stephanus, il significato è associato al termine corona e vuol dire, quindi, letteralmente “incoronato”. L’onomastico si può festeggiare il 26 dicembre.

Sebastiano: usato anche nella variante Bastiano, questo nome ha origini latine e significa letteralmente “che viene da Sebaste”, può anche essere associato al termine greco antico che significa “venerabile”. L’onomastico si può festeggiare il 20 gennaio.

