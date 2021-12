Scopriamo come creare delle maschere di Carnevale per bambini facili, originali e divertenti da realizzare.

In vista del periodo più colorato e festoso dell’anno come prepararsi meglio se non realizzando a casa delle maschere di Carnevale per bambini? Se siete amanti dell’originalità e del fai da te, anziché comprare le maschere di Carnevale ci si può cimentare insieme ai propri bambini in lavoretti creativi per realizzare le maschere dei personaggi più amati. Abbiamo raccolto tante proposte da cui potete partire per realizzarle.

Maschere di carnevale fai da te per bambini: l’occorrente

La prima cosa da fare è coinvolgere i bambini soprattutto nella fase più importante ovvero quella che precede la realizzazione stessa: la scelta della maschera. Potete ispirarvi ai personaggi tradizionali del Carnevale come Arlecchino, Colombina o Pulcinella, ma potete ovviamente spaziare verso simpatici animaletti, supereroi e personaggi dei cartoni animati. Dopo aver scelto il personaggio potete procedere in due diversi modi: disegnare la sagoma a mano libera o cercare dei modelli di maschere di carnevale per bambini da stampare.

In ogni caso il procedimento è analogo dopo aver disegnato o stampato il disegno dovrete incollare il foglio su un cartoncino abbastanza spesso per far sì che la maschera sia abbastanza rigida da poter essere indossata. A questo punto dovrete ritagliare i contorni della maschera e occuparvi di tutti i dettagli: ritagliare gli occhi, praticare i fori per l’elastico e naturalmente colorare la mascherina.

Maschere di carnevale per bambini da costruire

Oltre alle mascherine di carta, un altro ottimo punto di partenza è creare una maschera di carnevale per bambini con dei piatti di carta. Vediamo come fare, partendo dall’occorrente: piatti di carta, cannucce (serviranno per sostenere la maschera), forbici, colori a tempera, cartoncini colorati, pennarelli per definire i dettagli e colla.

La prima cosa da fare è tagliare il piatto a metà e praticare due fori per gli occhi. Dovrete quindi dipingere il piatto in base alla maschera che volete creare, per esempio vediamo come fare la maschera di un orsetto. Colorate tutto il piatto con il colore a tempera marrone, dopodiché dovrete aggiungere i dettagli, in questo caso il muso e le orecchie dell’orso. Vi basta ritagliare dei cartoncini colorati e poi incollarli al piatto con della colla vinilica. Per finire incollate sul retro della maschera una cannuccia che servirà a sostenerla.

