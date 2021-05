Fare gli auguri di buon onomastico in modo originale si può: scopriamo insieme le frasi più belle da mandare al festeggiato.

A corto di idee per scrivere gli auguri per l’onomastico? Nessun problema: ci sono tantissime frasi, alcune decisamente originali, che possono essere utilizzate per far sentire la vostra vicinanza al festeggiato. Scopriamo insieme quali sono le più belle.

Auguri di buon onomastico: le frasi più belle

L’onomastico è una ricorrenza cattolica che celebra tutte le persone il cui nome coincide con quello del santo o del beato del giorno in calendario. Per qualcuno è importante quanto il compleanno ed è vietato dimenticarlo, altri non sanno neanche cosa dovrebbero festeggiare. A prescindere dalla gioia che il destinatario mostrerebbe nel ricevere un pensiero, perché in fin dei conti tutti amano essere sorpresi con un bel messaggio di ‘auguri onomastico’, vale la pena dare uno sguardo alle frasi più gettonate per questa ricorrenza. Queste quelle più belle:

-Il più splendido dei nomi per il più straordinario dei festeggiati. Buon onomastico!

-Approfitto del tuo onomastico per ricordarti quanto penso a te. Buon onomastico!

-Un nome meraviglioso per una persona altrettanto meravigliosa. Tanti auguri di buon onomastico!

-Ecco i miei auguri più semplici, più sinceri e più affettuosi per te. Buon onomastico!

-Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino. Ti auguro un futuro splendido pieno di gioie e soddisfazioni. Buon onomastico!

-È impossibile dimenticarsi di te in questo giorno. Buon onomastico!

-Non è il nome a rendere unica una persona, ma la persona a rendere unico il nome che porta. Buon onomastico!

-Oggi il tuo nome è scritto su milioni di calendari, ma acquista il suo valore e la sua importanza perché sei tu possederlo. Buon onomastico!

-Ci sono milioni di persone che oggi festeggiano l’onomastico, ma per me tu sei sicuramente la più speciale. Buon onomastico!

-Il tuo nome è musica per le mie orecchie. Ce l’hanno in tanti, ma tu lo porti meglio di tutti. Buon onomastico!

-In tanti si dimenticano di questa ricorrenza, ma per me sei troppo speciale per passare inosservato. Tanti auguri di buon onomastico!

-Tra tutte le cose belle che i tuoi genitori hanno fatto per te, ricordati di ringraziarli anche per il bellissimo nome che porti. Buon onomastico!

-Che il tuo santo “omonimo” possa accompagnarti lungo tutto il cammino della vita. Buon onomastico!

-Il più dolce tra i nomi, il più felice tra gli onomastici. Tanti auguri per questo giorno speciale!

Frasi di buon onomastico originali

Se volete fare degli auguri di buon onomastico speciali, a patto che il destinatario sia una persona munita di un po’ di ironia, potete puntare su frasi di questo tipo:

-Se il tuo Santo sapesse che porti il suo stesso nome, ti chiederebbe di cambiarlo per danno di immagine. Buon onomastico!

-Non ho ancora capito se sei tu a rendere importante il Santo di oggi, oppure il contrario. In ogni caso, buon onomastico!

-Hai il nome più bello del mondo, ovviamente dopo il mio. Buon onomastico!

-Mi sono dimenticato di dimenticarmi che è il tuo onomastico. Tanti auguri!

-Con i Santi hai poco in comune, ma ti festeggerò lo stesso! Tanti auguri di buon onomastico!

-Il tuo nome è come te: impossibile da dimenticare. Buon onomastico!

-Un nome, una garanzia (forse…!!!). Tanti auguri di buon onomastico!

-Sei un vero Santo, solo nel giorno del tuo onomastico: tanti auguri!

Dopo aver dato uno sguardo alle frasi onomastico più originali, non vi resta che scegliere quella che più vi ha colpito e mandare un messaggio, ancora meglio se un biglietto cartaceo, al festeggiato.