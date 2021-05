Come si riesce ad affrontare chi ci sminuisce? E quali sono le ragioni che spingono alcune persone a criticare sempre gli altri?

Come si fa a tener testa e affrontare chi ci sminuisce? C’è una grande differenza tra muovere delle critiche costruttive e cercare di svilire l’operato altrui. Nell’ambiente lavorativo, tra le amicizie, ma anche in coppia e in famiglia c’è chi critica e giudica il modo in cui affrontiamo i problemi o facciamo le nostre scelte. Da quali ragioni sono spinte queste persone e come si fa ad affrontarle?

Perché alcune persone amano sminuire gli altri?

Conoscete la parabola sull’ipocrisia? “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?” Spesso chi sminuisce continuamente gli altri lo fa solo spinto dalla volontà di accrescere il proprio ego ed elevarsi al di sopra del prossimo.

Ragazza triste

Ci sono persone che anche con delle semplici parole, con delle critiche velate mettono in discussione gli sforzi degli altri o le loro decisioni. Alla base di questo comportamento spesso si nasconde in realtà una profonda insicurezza in sé stessi. Ed è proprio per nascondere la propria mancanza di autostima che si cerca di far notare i difetti o gli errori altrui.

Come affrontare chi ci sminuisce

Non è semplice riuscire a mantenere la calma difronte a chi ci critica duramente, ma reagire istintivamente e dare in escandescenze, non fa che avvalorare le ragioni di chi vuole sminuirci. La cosa migliore da fare, anche se la più difficile, è cercare di farsi scivolare addosso le critiche. Reagire con indifferenza ai giudizi degli altri fa perdere interesse in chi vuole ottenere soddisfazione dalle critiche.

Stress

Se ci cerca di sminuirvi è una persona a voi molto vicina, come un partner o un familiare, ignorarla non basterà e non è una soluzione applicabile a lungo andare. In questo caso la vostra migliore alternativa è confrontarsi e cercare di chiarire. Chiedete chiaramente per quale motivo sembra non accettare il vostro operato o il vostro modo di fare. Cercate di far capire le vostre ragioni e il vostro valore, e quando anche questo non dovesse funzionare, smettete di dare peso all’approvazione altrui. Se state in pace con voi stesse e siete soddisfatte delle vostre scelte non è importante che vengano condivise anche dagli altri, non permettete a nessuno di sminuire il vostro valore.