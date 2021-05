Scaricare un video da internet non è impossibile: ecco come fare e quali programmi utilizzare per salvare i propri contenuti preferiti.

C’è un video che ti fa impazzire e vorresti tanto scaricarlo sul tuo pc o device, per potertelo godere anche offline? Non ti preoccupare, non è una cosa impossibile. Anzi, bastano pochi software disponibili sul web per riuscire a farlo in una manciata di secondi. Scopriamo insieme come scaricare un video da internet.

Come scaricare un video

Prima di ogni cosa va però ricordato che un video può essere scaricato solo se non coperto da copyright. In caso contrario, sarebbe più giusto ed etico chiedere l’autorizzazione al proprietario per poter essere sicuro di non andare incontro a problemi di natura legale. Detto questo. esistono sul web diversi siti che ti permettono di effettuare un download anche senza dover installare alcun programma sul tuo pc.

Donna Computer Guarda Streaming Serie TV

Partiamo da Loader, un tool online gratuito dedicato al download e alla coversione di video presenti sul web in formati come MP4 o MP3, quando desideriamo avere solo l’audio. Per utilizzarlo dobbiamo andare sul sito e incollare nel campo di testo l’url del video che desideriamo. Quindi, tramite il menu Format, scegliamo che tipo di video vogliamo scaricare. A quel punto basta premere download per salvare il nostro video.

Di software simili ce ne sono però anche altri, come Vido, un software dall’interfaccia user friendly, semplicissimo da utilizzare, ma anche Savefrom.net. Con quest’ultimo, per aumentare la qualità dei download, dovrai però sottoscrivere un abbonamento.

Scarica video da internet con le estensioni

Oltre ai siti più famosi, segnaliamo alcune estensioni per browser molto semplici da utilizzare. Ad esempio VideoDownloadHelper, che aggiungerà un pulsante nella barra degli indirizzi per permetterci di scaricare ogni contenuto video che visualizzaremo su Chrome o Firefox.

In alternativa, è disponibile per Windorws, Mac e Linux anche JDownloader, un’estensione che scansionerà l’intera pagina per rilevare i video in essa incorporati, dando a noi la scelta su quello che preferiamo scaricare. Insomma, grazie a questa estensione possiamo scaricare un video anche senza averne l’URL specifico. Un leggero vantaggio, ma comunque da non sottovalutare!