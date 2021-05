A partire dal 17 maggio San Marino apre al turismo vaccinale ma non agli italiani: 50 euro per la doppia dose.

Dal 17 Maggio 2021 il governo di San Marino avvierà il cosiddetto piano di “Turismo vaccinale” grazie al quale i turisti potranno acquistare, non solo un soggiorno nella città, ma anche un pacchetto comprensivo di due dosi di vaccino Sputnik. Attualmente il progetto del turismo vaccinale è aperto a tutti ma non agli italiani per via di un accordo non ancora stabilito con Roma.

San Marino pronto al “Turismo vaccinale”

Secondo il piano di regolamento adottato dal governo di San Marino che lo ha così definito, Tturismo vaccinale” sarà necessario per tutti i turisti, soggiornare in hotel per almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Per quanto riguarda invece il costo delle due dosi di vaccino Sputnik sarà di 50 euro, oltre a quello relativo al soggiorno in hotel che necessita comunque di una prenotazione alberghiera di 7 giorni prima dell’arrivo.

Vaccino Covid-19

Il piano del “Turismo vaccinale” è aperto a tutti ma non agli italiani, perché? Perché pare non ci sia ancora un accordo specifico con Roma e proprio sull’argomento si è così espresso Luca Beccari, il segretario di Stato agli Esteri di San Marino: “Sui temi dei vaccini e del Covid non si possono fare discorsi di geopolitica”.

San Marino: in ritardo la campagna vaccinale

“San Marino” – ha poi spiegato Beccari – “Ha iniziato in ritardo la campagna vaccinale rispetto all’Europa.” “Ad oggi – ha invece così dichiarato Roberto Ciavatta, il ministro della Sanità -“Siamo a 36mila dosi somministrate, 22 mila persone hanno già avuto la prima dose, 14mila entrambe” sottolineando anche che nessuno a San Marino si trova ricoverato per Covid.

Secondo i membri del governo poi, anche se non ci sono ancora pubblicazioni ufficiali: “Secondo i dati in loro possesso lo Sputnik avrebbe un’efficacia del 100%, a differenza di quanto invece viene pubblicato sulle riviste scientifiche”.