Ecco qual è la storia vera da cui è tratto La signora dello zoo di Varsavia e quali sono le differenze con il film con Jessica Chastain.

La signora della zoo di Varsavia è uno dei film che meglio raccontano il dramma della Shoah ma anche una storia coraggio di chi, a rischio della propria vita, si è prodigato per cercare di salvare più persone possibile dalla deportazione nei campi di concentramento nazisti. La pellicola, diretta da Niki Caro, è tratta da una storia vera: vediamo allora quali sono le differenze tra quanto raccontato nel film e i fatti realmente accaduti

La signora dello zoo di Varsavia: le differenze tra il film e la storia vera

Il film La signora dello zoo di Varsavia è tratto dai diari di Antonina Erdman Zabinski, che insieme al marito Jan Zabinski dirigeva lo zoo della capitale della Polonia.

Jessica Chastain

Ciò che viene mostrato è molto fedele a quanto è veramente accaduto e che Antonina Erdman Zabinski ha scritto nel suo diario. La donna ha salvato la vita a circa 300 ebrei facendoli uscire dal ghetto di Varsavia e nascondendoli nei locali sotterranei dello zoo. Per questo motivo nel 1968 ha ricevuto la medaglia dei Giusti tra le nazioni.

Ciò che non è vero è la presenza di un leone bianco nello zoo, queso animale è stato allevato in cattività solamente nel 1975, dopo che vennero scoperti alcuni cuccioli in Sudafrica.

La signora dello zoo di Varsavia: il cast del film

La protagonista principale del film è Jessica Chastain: è lei a interpretare Antonina Zabinski, ovvero la vera signora dello zoo di Varsavia. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Daniel Bruhl e John Heldenbergh, nei panni rispettivamente dello scienziato tedesco (nonché direttore dello zoo di Berlino) Lutz Heck e di Jan Zabinski.

Completano il cast di La signora dello zoo di Varsavia Val Maloku, Michael McElhatton, Iddo Godberg, Goran Kostic, Shira Haas e Efrat Dor.