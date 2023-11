Ecco come mettersi in contatto con C’è posta per te per raccontare la propria storia e partecipare al programma di Maria De Filippi.

Uno dei programmi televisivi di maggiore successo di Canale 5 è, senza ombra di dubbio, C’è posta per te. La trasmissione condotta da Maria De Filippi va in onda ininterrottamente dal 2000 e, di stagione in stagione e di puntata in puntata, continua a far commuovere ma anche divertire i suoi spettatori. Sono tante le storie che ogni anno vengono raccontate: tentativi di riconciliazione con parenti ma anche sorprese varie. Se anche voi volete partecipare a C’è posta per te, qui di seguito troverete tutti i contatti per poter raccontare la vostra storia nella trasmissione di Maria De Filippi.

Come partecipare a C’è posta per te: i contatti

Ci sono vari modi per potersi mettere in contatto con la redazione di C’è posta per te e sperare di partecipare al programma condotto da Maria De Filippi. Vediamoli tutti:

Maria De Filippi

Telefonicamente, chiamando il numero 06 373 529 00.

Attraverso WhatsApp, scrivendo al numero 337 14 29 453.

Collegandosi al sito wittytv.it. Una volta collegati al sito, cliccate sul programma scelto, in questo C’è posta per te e selezionate “Racconta la tua storia”. Vi verrà prima chiesto di inserire tutti i vostri dati personali: nome, cognome, data di nascita, città e provincia di nascita, città e provincia di residenza, numero di telefono e indirizzo mail. Poi potrete mettervi in contatto con la redazione di C’è posta per te e raccontare la vostra storia.

Quando inizia C’è posta per te 2024?

Non c’è ancora una data ufficiale per quanto riguarda la messa in onda di C’è posta per te 2024, quel che finora è però certo è che il programma andrà in onda a partire dal mese di gennaio e sarà sempre al sabato sera, ovviamente in prima serata, su Canale 5.