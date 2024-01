La signora dello zoo di Varsavia offre uno spaccato sulle crudeltà del nazismo: ecco i luoghi nei quali è stato girato il film.

Il mondo del cinema ha spesso raccontato gli orrori della seconda guerra mondiale e del nazismo, ma ha anche spesso narrato storie di umanità, del coraggio di singoli individui di opporsi alle ingiustizie e salvare vite di altri uomini e donne. Schindler’s List ne è un esempio, forse il più famoso, ma tra quelli che meritano di esser visti c’è anche La signora dello zoo di Varsavia, film diretto da Niki Caro e basato su fatti realmente accaduti raccontati nel libro Gli ebrei dello zoo di Varsavia di Diane Ackerman. Scopriamo ora insieme quali sono le location del film.

La signora dello zoo di Varsavia: le location del film

Come suggerisce il titolo della pellicola, La signora dello zoo di Varsavia, la storia raccontata da Niki Caro è ambientata nella capitale della Polonia, ma se pensate che il film sia stato girato proprio a Varsavia vi sbagliate: lo zoo polacco è stato infatti per l’occasione riprodotto in Repubblica Ceca, nei dintorni di Praga.

Jessica Chastain

“La scenografa Suzie Davies era andata in ricognizione a Praga prima di me, così mi ha portata in un parco divertimenti da tempo in disuso, dicendomi ‘Penso che qui potremmo costruire uno zoo’ – ha spiegato il regista Niki Caro parlando della scelta di Praga come location principale del film – Era un’idea audace e ho subito visto che era perfetto. Così abbiamo letteralmente costruito il nostro zoo”.

Oltre che nella capitale della Repubblica Ceca, altre scene di La signora dello zoo di Varsavia sono state girate nella città fortezza Jesefov, che si trova circa a due ore di auto da Praga.

La signora dello zoo di Varsavia: il cast del film

La protagonista principale del film è Jessica Chastain: è lei a interpretare Antonina Zabinski, ovvero la vera signora dello zoo di Varsavia. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Daniel Bruhl e John Heldenbergh.